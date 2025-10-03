

月波兎 第4回公演『いつものオーロラが割った夜』

月波兎 舞台『いつものオーロラが割った夜』11月27日(木)から東京 ザ・ポケットで上演される。



月波兎は俳優の石井麗子と奥山美代子が2023年から活動を始めた演劇集団。

2024年5月に第1回公演『いちごの沈黙。2024』をこった創作空間で上演。

その後、第2回公演『ラスト・サパー』、第3回公演『母と惑星について、および自転する女たちの記録』を上演してきた。



月波兎 第2回公演『ラスト・サパー』

第4回公演となる今公演は2025年文学座公演「リセット」で大好評を博し「悲劇喜劇」などでも絶賛された新進気鋭の山崎元晴による脚本、第33回読売演劇大賞 2025年上半期ベスト５に選ばれた演出家・寺十吾が演出を手がける。

出演は、バイキンマン役、フリーザ役などの声優として知られる中尾隆聖、2025年「ウルトラマンオメガ」の主役ホシミコウセイ役に抜擢されてドラマ・映画にも引っ張りだこの吉田晴登、温泉ドラゴン主宰の阪本篤をはじめ、「リセット」で山崎元晴作品に主役、メイン役で奮闘した「月波兎」の石井麗子、奥山美代子などが出演する。



STORY

カーテンの隙間から、青く、蒼く、碧く。

家族はそれぞれの夢を見た。





月波兎第4回公演『いつものオーロラが割った夜』



詳細は公式サイトで。

https://tsukinamiusagi.blog.jp/archives/5836337.html

（文：エントレ編集部）