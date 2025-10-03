MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、全ての対戦カードが出揃ったポストシーズン地区シリーズの組み合わせを紹介。各カードの注目ポイントを挙げた。

とりわけ人気が高いドジャースとフィリーズの一戦は、スーパースターたちの華やかな競演が話題を呼びそうだ。

■注目選手は「ナ・リーグ唯一の3割打者」

公式サイトは記事の冒頭で、両球団の対戦成績を紹介。今年のレギュラーシーズンはフィリーズが4勝2敗で勝ち越し、ポストシーズンは今回で6度目の対戦となり、直近3度の戦い（1983年、2008年、09年）ではいずれもフィリーズが勝利しているという。

同記事は「単純化しすぎかもしれないが、両軍のスター選手たちがどれだけ力を発揮できるかにかかっている」と、今回の注目ポイントを紹介。本塁打王争いを演じた大谷翔平投手とカイル・シュワーバー外野手、人気一塁手のフレディ・フリーマン内野手とブライス・ハーパー内野手ら、大物選手のパフォーマンスがシリーズの流れを左右するとした。

また、投手陣も一流揃いのローテーションで、山本由伸、クリストファー・サンチェス、ブレイク・スネル、さらに二刀流の大谷も登場。「球界を代表する選手たちが集う華やかなナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）になる。望みうる最高の組み合わせと言っていい」と期待を込めた。

また、注目選手には今季ナ・リーグで唯一の3割打者トレイ・ターナー内野手をピックアップ。9月に見舞われた右ハムストリングの故障からようやく復帰。2021年と22年にはドジャースにも所属した遊撃手について「万全であれば走塁でも重要な役割を果たせる」と評価。球界屈指の俊足が勝負どころでどのように生きてくるか。屈指の好カードは4日（同5日）から、フィリーズの本拠地シチズンズバンクパークで幕を開ける。