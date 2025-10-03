マッチングアプリで知り合った山形県天童市の女性から現金をだまし取った男の裁判がきょう始まり、男は起訴内容を認めました。

詐欺などの罪に問われているのは、兵庫県の塗装工の男（２７）です。

起訴状などによりますと男は、マッチングアプリを通じて知り合った天童市の当時３５歳の女性に対し、「アパートの敷金や礼金が必要」などとウソを言い、複数回にわたってあわせて現金およそ１０３万円を振り込ませだまし取ったとされています。

きょうの初公判で男は、起訴内容を全面的に認めました。

■「レオ」を名乗り結婚前提に...

検察は冒頭陳述の中で男はマッチングアプリ上で「レオ」と別名を名乗り、被害女性に対し、結婚を前提に交際を申し込み、女性はそれを信じていたということです。

さらに検察は男が今回の起訴分以外にもこの女性からだまし取った総額は１４００万以上にのぼると主張しました。

■「適当なウソで振り込ませていた」

だまし取った金は、生活費や借金の返済、ギャンブルに使われていて、男は取り調べの中で「被害女性に頼めばいくらでも金を送ってもらえると思った。適当なウソを言って振り込ませていた」などと話していたということです。

弁護側も事実関係を認め、争わない姿勢を示しています。

次の裁判は今月２７日で被告人質問などが行われる予定です。