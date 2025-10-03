「開幕３連敗→７戦負けなしで首位→泥沼の５連敗で下位へ」“ジェットコースター”のようなシーズンを過ごす福岡はどんな結末を迎えるのか【J１リーグ】

「開幕３連敗→７戦負けなしで首位→泥沼の５連敗で下位へ」“ジェットコースター”のようなシーズンを過ごす福岡はどんな結末を迎えるのか【J１リーグ】