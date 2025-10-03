　3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万8508枚だった。うちプットの出来高が1万5322枚と、コールの1万3186枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1288枚（94円安56円）。コールの出来高トップは4万7000円の2320枚（150円高225円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 133　　　 0　　　 1　　52000　
　 175　　　 0　　　 1　　51500　
　 177　　　+1　　　 2　　51000　
　 432　　　+4　　　 5　　50500　
　 717　　　+7　　　 9　　50000　
　 704　　 +11　　　15　　49500　
　1230　　 +21　　　28　　49000　
　 563　　 +37　　　49　　48500　
　1705　　 +58　　　80　　48000　
　 240　　 +75　　 105　　47750　
　 150　　 +87　　 120　　47625　
　 808　　+100　　 140　　47500　
　　97　　 +77　　 125　　47375　
　 230　　+117　　 170　　47250　
　 127　　+108　　 170　　47125　
　2320　　+150　　 225　　47000　
　　64　　+133　　 220　　46875　
　 210　　+175　　 280　　46750　
　　51　　+160　　 275　　46625　
　 604　　+210　　 345　　46500　　1035 　　-975　　　11　
　　90　　+240　　 390　　46375　
　 137　　+260　　 430　　46250　　 865 　　　　　　　25　
　 135　　+275　　 485　　46125　
　1136　　+305　　 535　　46000　　 650 　　-525　　　65　
　　35　　+320　　 580　　45875　
　 191　　+335　　 650　　45750　　 530 　　-660　　 132　
　　33　　+240　　 580　　45625　　 500 　　　　　　 157　
　 319　　+410　　 810　　45500　　 420 　　-425　　 296　
　　34　　+365　　 805　　45375　　 385 　　　　　　　40　
　　50　　+420　　 905　　45250　　 365 　　-530　　 236　
　　12　　+305　　 905　　45125　　 315 　　　　　　 154　
　　98　　+555　　1160　　45000　　 270 　　-355　　 632　
　　15　　+365　　1050　　44875　　 280 　　-290　　　77　
　　12　　+480　　1220　　44750　　 230 　　-295　　 122　
　　　　　　　　　　　　　44625　　 225 　　-235　　　36　
　　17　　+790　　1530　　44500　　 175 　　-240　　 595　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 160 　　-220　　　77　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 140 　　-210　　 181　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 150 　　-170　　　96　
　　37　　+585　　1905　　44000　　 115 　　-165　　 796　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 105 　　-160　　 117　
　　30　　+740　　2040　　43750　　　97 　　-153　　 127　
　　　　　　　　　　　　　43625　　　98 　　-162　　　42　
　　34　　　　　　2475　　43500　　　78 　　-127　　 595　
　　　　　　　　　　　　　43375　　　79 　　-106　　　49　
　　20　　　　　　2550　　43250　　　70 　　-100　　 388　
　　　　　　　　　　　　　43125　　　67 　　 -88　　　53　
　　 1　　　　　　2745　　43000　　　56 　　 -94　　1288　
　　　　　　　　　　　　　42875　　　63 　　 -77　　　77　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　50 　　 -70　　　90　
　　　　　　　　　　　　　42625　　　49 　　 -66　　　16　