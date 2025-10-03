日経225オプション10月限（3日日中） 4万7000円コールが出来高最多2320枚
3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万8508枚だった。うちプットの出来高が1万5322枚と、コールの1万3186枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1288枚（94円安56円）。コールの出来高トップは4万7000円の2320枚（150円高225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
133 0 1 52000
175 0 1 51500
177 +1 2 51000
432 +4 5 50500
717 +7 9 50000
704 +11 15 49500
1230 +21 28 49000
563 +37 49 48500
1705 +58 80 48000
240 +75 105 47750
150 +87 120 47625
808 +100 140 47500
97 +77 125 47375
230 +117 170 47250
127 +108 170 47125
2320 +150 225 47000
64 +133 220 46875
210 +175 280 46750
51 +160 275 46625
604 +210 345 46500 1035 -975 11
90 +240 390 46375
137 +260 430 46250 865 25
135 +275 485 46125
1136 +305 535 46000 650 -525 65
35 +320 580 45875
191 +335 650 45750 530 -660 132
33 +240 580 45625 500 157
319 +410 810 45500 420 -425 296
34 +365 805 45375 385 40
50 +420 905 45250 365 -530 236
12 +305 905 45125 315 154
98 +555 1160 45000 270 -355 632
15 +365 1050 44875 280 -290 77
12 +480 1220 44750 230 -295 122
44625 225 -235 36
17 +790 1530 44500 175 -240 595
44375 160 -220 77
44250 140 -210 181
44125 150 -170 96
37 +585 1905 44000 115 -165 796
43875 105 -160 117
30 +740 2040 43750 97 -153 127
43625 98 -162 42
34 2475 43500 78 -127 595
43375 79 -106 49
20 2550 43250 70 -100 388
43125 67 -88 53
1 2745 43000 56 -94 1288
42875 63 -77 77
42750 50 -70 90
42625 49 -66 16
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
133 0 1 52000
175 0 1 51500
177 +1 2 51000
432 +4 5 50500
717 +7 9 50000
704 +11 15 49500
1230 +21 28 49000
563 +37 49 48500
1705 +58 80 48000
240 +75 105 47750
150 +87 120 47625
808 +100 140 47500
97 +77 125 47375
230 +117 170 47250
127 +108 170 47125
2320 +150 225 47000
64 +133 220 46875
210 +175 280 46750
51 +160 275 46625
604 +210 345 46500 1035 -975 11
90 +240 390 46375
137 +260 430 46250 865 25
135 +275 485 46125
1136 +305 535 46000 650 -525 65
35 +320 580 45875
191 +335 650 45750 530 -660 132
33 +240 580 45625 500 157
319 +410 810 45500 420 -425 296
34 +365 805 45375 385 40
50 +420 905 45250 365 -530 236
12 +305 905 45125 315 154
98 +555 1160 45000 270 -355 632
15 +365 1050 44875 280 -290 77
12 +480 1220 44750 230 -295 122
44625 225 -235 36
17 +790 1530 44500 175 -240 595
44375 160 -220 77
44250 140 -210 181
44125 150 -170 96
37 +585 1905 44000 115 -165 796
43875 105 -160 117
30 +740 2040 43750 97 -153 127
43625 98 -162 42
34 2475 43500 78 -127 595
43375 79 -106 49
20 2550 43250 70 -100 388
43125 67 -88 53
1 2745 43000 56 -94 1288
42875 63 -77 77
42750 50 -70 90
42625 49 -66 16