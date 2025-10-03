　3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6047枚だった。うちプットの出来高が3363枚と、コールの2684枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の461枚（65円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の451枚（190円高465円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　　　　　 2　　58000　
　　 4　　　　　　　 4　　57000　
　　50　　　+2　　　 5　　56000　
　　35　　　+6　　　10　　55000　
　　51　　　+7　　　12　　54500　
　 102　　 +11　　　18　　54000　
　　18　　　+9　　　19　　53500　
　　52　　 +18　　　31　　53000　
　　83　　 +22　　　40　　52500　
　 121　　 +29　　　52　　52000　
　　92　　 +39　　　70　　51500　
　 161　　 +45　　　89　　51000　
　 183　　 +60　　 120　　50500　
　 176　　 +78　　 160　　50000　
　 161　　 +80　　 190　　49500　
　 245　　+130　　 280　　49000　
　 146　　+160　　 365　　48500　
　 451　　+190　　 465　　48000　
　 100　　+205　　 570　　47500　
　　 3　　 +35　　 430　　47375　
　　59　　+220　　 635　　47250　
　　 1　　　　　　 485　　47125　
　 112　　+290　　 770　　47000　
　　29　　+280　　 820　　46750　
　　70　　+300　　 915　　46500　
　　14　　+405　　1040　　46250　
　　 1　　+320　　1010　　46125　
　 116　　+355　　1155　　46000　　1355 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　45625　　1190 　　　　　　　 3　
　　 8　　+460　　1350　　45500　　1125 　　-460　　　60　
　　11　　+505　　1665　　45000　　 920 　　-320　　　98　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 875 　　　　　　　 2　
　　 5　　+625　　1915　　44500　　 755 　　-410　　　61　
　　 1　　+535　　2300　　44000　　 600 　　-250　　 190　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 495 　　-215　　 132　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 525 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 520 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 415 　　-185　　　53　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 520 　　 -50　　　22　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 350 　　-155　　　86　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 295 　　-115　　 213　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 280 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 270 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 260 　　 -90　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 250 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 230 　　-140　　　66　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 235 　　 -75　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 205 　　 -90　　 232　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 205 　　 -80　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 195 　　 -75　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 205 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 180 　　 -70　　　36　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 175 　　 -65　　　 7　