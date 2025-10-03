日経225オプション11月限（3日日中） 4万円プットが出来高最多461枚
3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6047枚だった。うちプットの出来高が3363枚と、コールの2684枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の461枚（65円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の451枚（190円高465円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 2 58000
4 4 57000
50 +2 5 56000
35 +6 10 55000
51 +7 12 54500
102 +11 18 54000
18 +9 19 53500
52 +18 31 53000
83 +22 40 52500
121 +29 52 52000
92 +39 70 51500
161 +45 89 51000
183 +60 120 50500
176 +78 160 50000
161 +80 190 49500
245 +130 280 49000
146 +160 365 48500
451 +190 465 48000
100 +205 570 47500
3 +35 430 47375
59 +220 635 47250
1 485 47125
112 +290 770 47000
29 +280 820 46750
70 +300 915 46500
14 +405 1040 46250
1 +320 1010 46125
116 +355 1155 46000 1355 21
45625 1190 3
8 +460 1350 45500 1125 -460 60
11 +505 1665 45000 920 -320 98
44875 875 2
5 +625 1915 44500 755 -410 61
1 +535 2300 44000 600 -250 190
43500 495 -215 132
43375 525 28
43250 520 8
43000 415 -185 53
42875 520 -50 22
42500 350 -155 86
42000 295 -115 213
41875 280 5
41625 270 9
41500 260 -90 27
41375 250 9
41250 230 -140 66
41125 235 -75 14
41000 205 -90 232
40875 205 -80 13
40750 195 -75 19
40625 205 7
40500 180 -70 36
40375 175 -65 7
