　3日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は277枚だった。うちプットの出来高が254枚と、コールの23枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の42枚（1270円）。コールの出来高トップは5万5000円の9枚（15円高30円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 9　　 +15　　　30　　55000　
　　 1　　　　　　　55　　53000　
　　 2　　+125　　 305　　50000　　4380 　　　　　　　 2　
　　 4　　　　　　 450　　49000　
　　 4　　　　　　 555　　48500　
　　 3　　+380　　1040　　47000　
　　　　　　　　　　　　　45500　　1500 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　1270 　　　　　　　42　
　　　　　　　　　　　　　44500　　1105 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 975 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 940 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 685 　　-180　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 580 　　-170　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 540 　　-230　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 395 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 345 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 280 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 245 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 230 　　 -80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 225 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 175 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 165 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 130 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 110 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　91 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　90 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30250　　　52 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　45 　　　-8　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　25 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　22 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　22500　　　18 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-1　　　26　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 5 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 5 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　-1　　　15　


株探ニュース