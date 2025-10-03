日経225オプション12月限（3日日中） 4万5000円プットが出来高最多42枚
3日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は277枚だった。うちプットの出来高が254枚と、コールの23枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の42枚（1270円）。コールの出来高トップは5万5000円の9枚（15円高30円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
9 +15 30 55000
1 55 53000
2 +125 305 50000 4380 2
4 450 49000
4 555 48500
3 +380 1040 47000
45500 1500 3
45000 1270 42
44500 1105 1
44125 975 16
44000 940 25
43000 685 -180 6
42375 580 -170 5
42000 540 -230 2
41000 395 17
40500 345 1
40000 280 1
39500 245 10
39000 230 -80 2
38750 225 1
37750 175 1
37500 165 1
36000 130 -20 1
35000 110 2
34250 91 1
34000 90 -25 2
30250 52 10
30000 45 -8 7
26000 25 1
25000 22 3
22500 18 2
20000 10 -1 26
16000 5 20
15000 5 -1 27
12500 3 1
10000 2 -1 15
株探ニュース