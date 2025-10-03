¡Ú·ÝÇ½¡¡Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡Û¤Ê¤¼º£¡©ÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡Ö±ßËþÆÈÎ©¡×¤ÎÎ¢Â¦¡¡²¸¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÉÁ¤¯Ì¤Íè¿Þ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ä¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤«¤é¤½¤í¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·èÃÇ¤·¤¿¡ÈÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬ÅâÂô¤È»³¸ýÉ×ºÊ¤ÎÆÈÎ©¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆÈÎ©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÂçÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ê¤é°ÂÂÙ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç²¿¤«¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ç»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢2¿Í¤Ç¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Çµ»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë±ßËþÂà¼Ò¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤âÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÈÎ©¤ÎÍýÍ³¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤È¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Ìîºê½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÅâÂô¤Ï´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»³¸ý¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¥¦¥Á¤â¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤µ¤ó¤Î¸åÄÉ¤¤¤Ç¼èºà¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÙæ¤á»ö¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÆÈÎ©¡×¤À¤Í¡£Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤é¤³¤ì¤Û¤É¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±É×ºÊ¤È»öÌ³½ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸¦²»¤¬º£¤Î¡ÈÇÐÍ¥»öÌ³½ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î2¿Í¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£»Å»ö¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤¯¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡2¿Í¤Î´Ø·¸À¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³¸ý¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢ÅâÂô¤Ï¤½¤ÎÄïÌò¡£¤½¤³¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¡¢È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î¡Ö·âÂà»ö·ï¡×¡£»³¸ýÂð¤Ë¤¤¤¿ÅâÂô¤¬£²¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ò·âÂà¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·àÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¢¤ì¤Ç¸òºÝ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë·ëº§¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¸å¤ËÅâÂô¤¬½Ð¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬º£¸å¤Ç¤¹¡£»³¸ý¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¡Ö¥í¥ó¥Ð¥±¡×¤ÎÆî¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¤Î»³¸ý¤Î»Å»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸åÇ¯¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉ×ÉØ¶¦±é¡×¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢CM¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥®¥ã¥é¤âÁêÅö¤Ê³Û¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Âè2¾Ï¤ÎËë³«¤±¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£