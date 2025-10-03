アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が３日、都内で行われた「ジョンソンボディケアＶＣアロマミルク」新発売記念・記者発表会に出席した。

記者発表では同商品が誕生した約２０年前のメンバーそれぞれの写真も公開。幼少期の姿が映し出されると、小泉遥香（２４）は「恥ずかしいんですけど、生まれた時からアイドル。ビックリするくらいかわいいなと思います。今も一緒に（みんなと）活動できているのが奇跡に感じます」と照れながらも幼い自らの写真に胸を張った。杏ジュリア（２１）は「この写真は初めて出した。メンバーの初めて見た写真もちらほらあって見られてよかった」と笑顔を見せた。

グループとコラボレーションしたＷｅｂＣＭが公開され、デジタルプレゼントキャンペーン「全身美容パックでときめく私に」のコンテンツと連動して、ブランド初ＰＯＰＵＰイベント「シェアハウス“とき宣ハウス”の庭」が期間限定で渋谷に設置された。

今年はデビューして１０周年で「ときめきやかわいさを維持し続ける秘訣（ひけつ）」を問われると、辻野かなみ（２６）は「自分を好きでいることが大切。そのためにスキンケアやボディケアを毎日欠かさずやって少しでも自分に自信をつけられるようにやっています」と明かした。