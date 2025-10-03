TAKAHIRO （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/03】EXILE TAKAHIROが2日、自身のInstagramを更新。過去の懐かしいショットを公開し、反響が寄せられている。

◆EXILE TAKAHIRO、過去ショットを公開


EXILE TAKAHIROは「24 karats SURF復刻。これは嬉しい」とつづり、「懐かしいなぁ 何年前でしょ？？」とファンに問いかけながら過去の写真を投稿。現在の写真2枚と、茶髪であどけなさが残る過去写真3枚を公開した。

◆EXILE TAKAHIRO、過去ショットに懐かしむ声


この投稿に、ファンからは「懐かしい」「エモすぎる」「13年前？とかですか」「青春思い出す」「今でもその写真持ってます」と懐かしむ声や、「今も昔もかっこいい」「全ての時代が全盛期」「ずっとイケメンですごい」といった変わらないビジュアルに驚きの声も上がっている。（modelpress編集部）

