EXILE TAKAHIRO「何年前でしょ？」過去ショット公開で青春思い出すファン続出「懐かしい」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2025/10/03】EXILE TAKAHIROが2日、自身のInstagramを更新。過去の懐かしいショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】EXILE TAKAHIRO「懐かしい」「エモすぎる」話題の過去ショット
EXILE TAKAHIROは「24 karats SURF復刻。これは嬉しい」とつづり、「懐かしいなぁ 何年前でしょ？？」とファンに問いかけながら過去の写真を投稿。現在の写真2枚と、茶髪であどけなさが残る過去写真3枚を公開した。
この投稿に、ファンからは「懐かしい」「エモすぎる」「13年前？とかですか」「青春思い出す」「今でもその写真持ってます」と懐かしむ声や、「今も昔もかっこいい」「全ての時代が全盛期」「ずっとイケメンですごい」といった変わらないビジュアルに驚きの声も上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
