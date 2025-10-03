「普段、柄物身につけない」人へ！【しまむら】これならイケそう！「おしゃれストラップ」

シンプルなコーデやバッグのアクセントになってくれるアイテムを【しまむら】で発見！ バッグに付けられるショルダーストラップで、印象的な柄と存在感のある太め幅がポイント。いつものストラップから付け替えるだけで、一気におしゃれ見えが狙えます。プチプラだから、いつもは柄物を選ばない人もこの機会にぜひ取り入れてみて。

気軽に取り入れて新鮮なコーデに

【しまむら】＜左から＞「TT＊ツケカエエストラップLP」\759（税込）、「TT＊ツカエストラップHB」\759（税込）

印象的な柄がデザインされた太めのストラップ。いつものバッグにフックで簡単に取り付けできます。レオパード柄は甘すぎずレディな雰囲気が大人コーデにマッチ。グレー系の幾何学模様はモード感があり洗練された印象に。シンプルなトップスやアウターと合わせてさりげなく取り入れやすく、おしゃれ度アップが狙えます。@marino12131さんも「普段身につけないカラーや柄物に挑戦しやすい」と推す注目アイテムです。

いつものバッグが即あか抜け

シンプルなバッグにストラップを取り付けると一気に存在感が増し、普段のコーデがぐっと華やかに。柄バッグよりもさりげない印象で使いやすいので、挑戦しやすいかも。ヘビロテしているバッグにも、気軽に新鮮な雰囲気を取り込めそう。落ち着いた服装が多い人でも派手すぎず程よいアクセントになり、コーデのあか抜けが狙えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M