「大脱出3」さらば青春の光ら“部屋芸人”新表情カット解禁 衝撃の第2話YouTube無料公開
【モデルプレス＝2025/10/03】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ第3弾「大脱出3」（DMM TV）の第2話が、DMM TV公式YouTubeにて無料公開スタート。あわせて、“部屋芸人”新表情カットが解禁された。
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。10月1日にラスト6話・7話の配信が開始され、SNS上では「圧巻でした」「ラストの畳みかけ凄かった」「過去一、過酷で悪趣味で最高でした」「ラスト感動しました」などの絶賛の声が相次いでいる。本編再生数は累計360万回を突破。さらには過去シーズンの「大脱出1」「大脱出2」まで再生数が伸びており、「大脱出」シリーズ全体で盛り上がりを見せている。
今回「大脱出3」本編累計360万再生突破および全話配信を記念し、DMM TV公式YouTubeにて2話の無料公開が決定。「2話の時点でもうおもろい」「2話のラストが衝撃過ぎて鳥肌」「思わず声出た」と話題騒然となり、「大脱出3」最初のインパクトを残した2話。ラスト5分には衝撃の展開が待っている。
そして全話配信を祝し“部屋芸人”新表情カットも解禁。各部屋で過酷な課題に全力で取り組んだ、森田哲矢（さらば青春の光）、東ブクロ（さらば青春の光）、みなみかわ、高野正成（きしたかの）、井口浩之（ウエストランド）、お見送り芸人しんいち、みちお（トム・ブラウン）、岡野陽一の8人。“部屋芸人”たちの「苦悩」「笑顔」「真顔」のカットから、脱出ミッションで目まぐるしく変わっていく表情が想像できる。（modelpress編集部）
◆「大脱出3」部屋芸人の新表情カット解禁
