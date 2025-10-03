大倉士門「世界で一番美味しい」妻・みちょぱの手料理公開「愛情たっぷり」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの大倉士門が10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優が作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】みちょぱ、手作り青椒肉絲 夫・大倉士門が公開
大倉は、青椒肉絲の写真を公開し、「嫁の作る青椒肉絲は世界で一番美味しいです」と絶賛。一方、みちょぱも自身のストーリーズでこの投稿を引用し、「ちなみにあたしはいまだにピーマン（パプリカも）食べれない子供舌なので青椒肉絲作る時はもう1品メイン作ります」とエピソードを明かした。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「レシピ知りたい」「理想の夫婦」「仲良しで微笑ましい」「美味しそう」「素敵すぎる」といったコメントが寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
◆大倉士門、妻・みちょぱの手料理公開
◆みちょぱ＆大倉士門の投稿に反響
