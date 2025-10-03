チロルチョコがポケモンとコラボレーションした「ポケモンチロルチョコBOX」を、10月20日（月）から発売する。

チロルをゲット！「ポケモンチロルチョコBOX」

モンスターボールをイメージしたデザインの外装で、チョコの味はいちご風味とみるく風味が合わさったチョコの中にビスケットが入った「いちごみるくビス」となっている。

ポケモンを集める楽しさを表現した個包装は全100種類で、ピカチュウをはじめ、ニャオハやホゲータ、ミライドンやメガシンカしたポケモンなど全82種類が登場する。ただしランダム封入のため重複する場合もある。

個包装は全100種類

側面に登場するポケモンが異なる全4種類のBOXは、モンスターボールのように真ん中からパカッと開くのが特徴の、こだわりのデザインとなっている。

モンスターボールをイメージしたBOXは全4種

モンスターボールのようにパカッと開く

内装のデザインはランダムで、ピカチュウと冒険の最初のパートナーとなるポケモンをみず・ほのお・くさのタイプごとにあつめた3種と、様々なポーズのピカチュウがデザインされた全4種類となる。

内装もピカチュウを中心にポケモンが多数載った全4種

「ポケモンチロルチョコBOX」（12個入り 税込参考価格324円）は、10月20日（月）から発売。チロルチョコ公式オンラインショップでも同日に販売を予定している。