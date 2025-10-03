¾ëÉ°Íù¡¢NHKÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡¡ÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
¾ëÉ°Íù¤ÈÈª²ê°é¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¤¬3Æü¡¢NHK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ÊBSP4K¡¦BS¤Ç10·î19ÆüÌë10»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¹çÆ±¼èºà²ñ
½¸¹ç¥«¥Ã¥È NHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾ëÉ°Íù¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç½¢³è¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â®¿åæÆÂÀ¡£4¿Í¤Ç272ºÐ¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î½Ï½÷¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡É¤Ê°Û¿§¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£ ¾ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¤ª¤ÐÍÍ¤¿¤Á¤ÈæÆÂÀ¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£ËèÆü¤¬»É·ãÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âè1ÏÃ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖæÆÂÀ¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß4¿Í¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Âè1ÏÃ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£ Â³¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ë¤ÈÈª¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¾ë¤ÏÈª¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤ÇÍ¥¤·¤¤Êý¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÈª¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¾ë·¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡×¤È´¶·ã¡£¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤äÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤¿¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÃç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µÞÂ®¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼ã¼ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÝ²¼·Ê»Ò¤Ï²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÝ²¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¡Ê¥·¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¶¡°Ê¾åÂ¹Ì¤Ëþ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤âÆó¿Í¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£