新川優愛、ロケバス運転手の夫とのなれ初め赤裸々トーク 倹約生活明かす 食器用スポンジで「ラッキーお得」
俳優の新川優愛が4日放送のカンテレ『おかべろ』（後4：30〜5：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】落ち着いたベージュの衣装で登場した新川優愛
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈アナウンサーが、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。今回は2019年に“ロケバス”の運転手さんとの結婚が話題になった新川が、計画的（!?）な恋愛術や倹約生活、知られざる素顔を赤裸々に告白する。
収録を終えた新川は「結婚して6年経ち、そういう話をすることも久しぶりでしたし、自分の話をする機会がテレビでは最近ないので緊張しました。でも、岡村さんと石田さんのリードもあって、すごい楽しくお話させていただきました」と振り返った。
番組で語った、なれ初めについても、「結婚発表をさせていただいて、その後に囲み取材みたいなのはやらせてもらったんですけど、その時ぐらい今日はしゃべりましたね」と話した。
新たに始めた節約について「1日1個交換する30個入っている食器用スポンジを2日使うと、倍の期間持つので、ラッキーお得って思って使っています」とコメント。最後に「自分のことをたくさん話させていただきました。まだ私のことを知らない方にも知ってもらえたらうれしいなと思います。岡村さん、石田さんもおもしろかったです。すごく楽しんでいただけると思いますので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。
なお、関東地区は5日深夜2時20分〜50分の放送。
