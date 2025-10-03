Snow Man・目黒蓮、「フェンディ」2026年春夏コレクションに参加 ミラノでの一日に密着した動画公開
「フェンディ」ブランドアンバサダーを務めるSnow Man・目黒蓮が、イタリア・ミラノを訪れ9月24日に開催された「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」に参加。ショーの模様、同日に開催された、新たな旗艦店「パラッツォ フェンディミラノ」のオープニングイベントへの参加に密着した特別動画が、フェンディ公式LINE、X、Facebookにて順次公開された。
【写真】目黒蓮、「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」でStray Kids・バンチャンと交流
「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」へ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた、上質なプロンジェレザー（※革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ2026年春夏プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、フェンディらしい遊び心が取り入れられたスタイルで登場。
さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の「FENDI 925」メンズファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバッグステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティックディレクターを務めた、シルヴィア・フェンディやフェンディ家2代目の5人姉妹の一人アンナと談笑する姿や、同じくアンバサダーを務める、ボーイズグループStray Kidsのメンバー・バンチャンと交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われた新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントではフェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。
「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」へ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた、上質なプロンジェレザー（※革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ2026年春夏プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、フェンディらしい遊び心が取り入れられたスタイルで登場。
さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の「FENDI 925」メンズファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバッグステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティックディレクターを務めた、シルヴィア・フェンディやフェンディ家2代目の5人姉妹の一人アンナと談笑する姿や、同じくアンバサダーを務める、ボーイズグループStray Kidsのメンバー・バンチャンと交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われた新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントではフェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。