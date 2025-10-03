BTS・JIN、ソロファンコンサートのアンコール公演が決定「仁川でしか見られない特別なステージ」
7人組グループ・BTSのJINが2日、ソロファンコンサートのアンコール公演『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』の開催を発表した。
【写真】公演では…ファンが選んだ衣装で制服姿も披露したBTS・JIN
今回の公演は10月31日と11月1日、韓国・仁川広域市の仁川文鶴競技場メインスタジアムにて開催される。
JINの初ソロファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、6月の高陽を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパなど9都市で計18公演を行った。ツアーの最後を飾る今回のアンコール公演では、世界を巡りながら培った経験を結集したステージを披露する予定である。ツアーを通じて磨き上げた強固なライブパフォーマンスを盛り込み、ファンに忘れられない時間を提供する予定となっている。
所属事務所のBIGHIT MUSICは、「ARMY（BTSファンの呼称）の皆様の熱いご声援にお応えしてアンコール公演を準備した。仁川でしか見られない特別なステージを期待していただきたい。6月の高陽ファンコンサートよりも規模を拡大し、より多くの観客の皆様と身近にコミュニケーションを取るために、アーティストも最善を尽くして準備している。多くの関心と応援をお願いしたい」とコメントしている。
JINは今回のツアーで、ロンドンのO2アリーナ（The O2 arena）で公演を行った初の韓国人アーティストとなり、米アナハイムのホンダ・センターでは韓国人アーティスト史上最多観客を動員した。さらに、ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターを全席完売させた初の韓国ソロアーティストとして新たな記録を打ち立てた。
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、BTSの公式YouTubeコンテンツ「Run！Jin」のコンセプトをステージへと拡張したコンセプトで構成された。JINは多彩な楽曲を歌唱し、ファンとのゲームやコスプレイベントを通じてユニークな楽しさを提供した。海外メディアも絶賛し、英Rolling Stoneは「単なるK-POPコンサートではなく、まさにキム・ソクジンの世界」と評し、米Los Angeles Timesは「ファンコミュニケーションのマスタークラス」と報じた。
なお、同公演はオンラインストリーミングも並行して実施される。
