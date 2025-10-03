大阪・堺市にある世界遺産の仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）を上空１００メートルから眺めることができるガス気球が４日から一般運航されるのを前に、３日に同市の大仙公園で記念式典が行われた。式典後、大阪府・吉村洋文知事、堺市・永藤英機市長らがゴンドラに乗り、２０１９年に世界遺産に認定された「百舌鳥・古市古墳群」の一つで、全長約４８６メートルの日本最大の前方後円墳を上空から満喫した。

以下は囲み取材に応じた吉村知事のコメント。

―乗り心地と上からの景色は？

「まず、感動しました。今まで仁徳天皇陵や（近くの）履中天皇陵を地上から見させてもらうことはありましたが、自分の目で形がはっきり見える状態で見て感動した。子どもの頃、社会の教科書とかで航空写真でしか見たことがなかったですが、実際に見ると古墳の雄大さ、歴史の深さ、すごさなどを直に体験できました。高さに怖い人はちょっとどうかなというぐらいで、アトラクションじゃないですけども…。（大阪・関西万博の）大屋根リングも見えました。大阪が一望できる。素晴らしい大阪、堺の新しいシンボル」

―ガス気球について大阪府の関わりは？

「基盤整備に参加しました。今日は素晴らしい体験させてもらい、一人でも多くの人にぜひ。仁徳天皇陵の歴史の素晴らしさだとか、奥深さだとか、風を受けながら感じることができる。国内外、多くの人に大阪唯一の世界遺産の仁徳天皇陵を直に見て頂きたい」

―万博期間中に運行できた。

「（堺市の）永藤市長の熱量だと思います。『何とか万博中にやりたい』と、ずっとおっしゃっていた。（２３年に）途中で１度ガスが抜けることがあって、紆余（うよ）曲折もありましたが、皆さんの熱意で大阪唯一の世界遺産を見てもらう取り組みが実現できた」

―大阪府として魅力をどうＰＲする？

「大阪の新たなシンボルになると思う。実際に乗って確信しました。万博の大屋根リングも見えて、それから淡路島や大阪の全景も。開放感があって、空を飛んでいるイメージ。大阪の中心的な観光スポットになればいい」