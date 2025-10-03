¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¥É·³¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¡ÈÌµÇ°¡É¤ÎPSÇÔÂà¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¼çË¤¤¬±¦ÉªÄË¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ø¡ÖºÇ¹â¤Î¿Í´Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¤È·É°Õ
¥Þ¥Á¥ã¥ÉÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÌµÇ°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë3¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¼çË¤¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÏÂè2Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢3»î¹ç¤Ç10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.100¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡ÈÍðÆ®¡ÉÁû¤®¡¡Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬·ã¹·¤ÇÂà¾ì
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤ËÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥«¥º¥¦¥§¥ë»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤âÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤·¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ëº£Ç¯¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£»ä¤ÏÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤¬Èà¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç²¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¿Í´Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡×¤È¡¢º£µ¨¤Ï±¦ÉªÄË¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿±¦ÏÓ¤òµ¤¸¯¤¤¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢2²óÅÓÃæ21µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ßÈÄ¡£Èá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿39ºÐ¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áá¤¯¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]