NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。楽天は大内誠弥投手、小孫竜二投手、日當直喜投手の3投手と陽柏翔選手を登録しました。

23年ドラフト7位で楽天に入団した2年目の19歳右腕・大内投手は、この日の西武戦に先発予定。すでに6月7日の巨人戦で1軍デビューを果たしており、このプロ初先発のマウンドでは4回で61球を投げ、被安打1、奪三振3で無失点と圧巻の投球を見せていました。プロ2登板目での好投にも期待がかかります。

また、同じく登録となった小孫投手、日當投手、陽選手は今季の出場はなし。シーズン残り3試合で出場なるか注目です。残り3試合はいずれも本拠地開催で、西武と2試合を戦い、最終戦はオリックスと戦います。

小孫投手は3年目を迎える28歳右腕。ルーキーイヤーから2年連続で1軍登板を果たしています。今季はファームで主に中継ぎとして45試合に登板。1勝1敗、防御率4.37という成績です。

日當投手は2年目の20歳右腕。ルーキーイヤーとなった昨季は10月6日に1軍初昇格を果たし、シーズン最終戦となった10月9日の西武戦でのプロ初登板を1回無失点としました。今季はファームで42試合に登板。5勝3敗、防御率3.59となっています。

ルーキーの陽選手は台湾出身の20歳。今季はファームの87試合に出場し、24打点、13盗塁、打率.237の成績を残しています。