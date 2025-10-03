紀ノ国屋、エコバッグ30周年 全30色の「コンパクトバッグ」発売

スーパーマーケット「紀ノ国屋」は10月8日20時、公式オンラインストアで全30色の「コンパクトバッグ」(各税込1,298円)を発売する。

紀ノ国屋のエコバッグが30周年を迎えることを記念したもの。店頭販売は10月11日から。

全30色の「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」一例

〈推し色見つかる30色 紀ノ国屋のコンパクトバッグ〉

2025年に紀ノ国屋のエコバッグは30周年を迎えた。エコバッグのなかでも人気の「コンパクトバッグ」は、軽くてコンパクトに畳めるため、持ち歩きにも便利だという。今回は、ベーシックに使える落ち着いた色から、コーディネートのポイントになる鮮やかな色まで幅広く取りそろえる。

紀ノ国屋は「あなたらしい『推し色』が、きっと見つかります」としている。

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」使用例

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」シャンパンゴールド、シャイニーラベンダー、ゴールド

〈「コンパクトバッグ(全30色)」ラインアップ(各税込1,298円)〉

(1)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シャイニーピンク

(2)紀ノ国屋 コンパクトバッグ メタリックシルバー

(3)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シルバー

(4)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シャンパンゴールド

(5)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シャイニーブラウン

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」シャイニーピンク、メタリックシルバー、シルバー、シャンパンゴールド、シャイニーブラウン

(6)紀ノ国屋 コンパクトバッグ パールグレー

(7)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シャイニーグリーン

(8)紀ノ国屋 コンパクトバッグ シャイニーラベンダー

(9)紀ノ国屋 コンパクトバッグ リッチブラック

(10)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ネイビー

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」パールグレー、シャイニーグリーン、シャイニーラベンダー、リッチブラック、ネイビー

(11)紀ノ国屋 コンパクトバッグ クリーム

(12)【オンラインストア限定色】紀ノ国屋 コンパクトバッグ イエロー

(13)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ピンク

(14)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ダークブラウン

(15)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ゴールド

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」クリーム、【オンラインストア限定色】イエロー、ピンク、ダークブラウン、ゴールド

(16)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ディープパープル

(17)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ライトグレー

(18)紀ノ国屋 コンパクトバッグ レッド

(19)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ベビーブルー

(20)紀ノ国屋 コンパクトバッグ グレー

「紀ノ国屋 コンパクトバッ」ディープパープル、ライトグレー、レッド、ベビーブルー、グレー

(21)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ホワイト

(22)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ベージュ

(23)紀ノ国屋 コンパクトバッグ グリーンブルー

(24)紀ノ国屋 コンパクトバッグ オレンジ

(25)紀ノ国屋 コンパクトバッグ サックスブルー

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」ホワイト、ベージュ、グリーンブルー、オレンジ、サックスブルー

(26)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ブラック

(27)紀ノ国屋 コンパクトバッグ グリーン

(28)紀ノ国屋 コンパクトバッグ オリーブ

(29)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ベビーピンク

(30)紀ノ国屋 コンパクトバッグ ラベンダー

「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」ブラック、グリーン、オリーブ、ベビーピンク、ラベンダー

掲載の商品は予告なく終了する場合がある。また、店舗限定カラーも用意しており、詳細は各店舗まで問い合わせるよう案内している。

