¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬àµ¿ÏÇÈ½Äêá¤ÇÇÔÂà¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ì¡×
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÓÞ¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ìÇÔÂà¤·¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤ËÀèÆ¬¥á¥ê¥ë¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·²¡¤»²¡¤»¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢Â³¤¯¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤À¤¬µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡£ÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤À¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Îº¨¤ßÀá¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÇÔÂà¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï£¹²óÉ½¤Î¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ø¤Î»°¿¶È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£±¡Á£¸²ó¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±£·°ÂÂÇ£µ»Íµå¤Ç¤ï¤º¤«£µÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¤¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¥È¥ó¡¦¥¿¥¤¥í¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¡Ø¥¨¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÛ¹¶¤ò¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê£¹²óÎ¢¤ÎµÕÅ¾·à¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¼«¶È¼«ÆÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆ±µ»ö¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬£Ð£Ó¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃ¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Èà¤é¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿»þ¤ÎÍîÃÀ¤«¤é¡¢Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£