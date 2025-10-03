井上咲楽（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの井上咲楽が2日、自身のInstagramを更新。手作りのさんま料理を並べた食卓を公開し、反響が寄せられている。

【写真】井上咲楽、オシャレなさんま料理披露

◆井上咲楽、さんま料理を手作り


井上は「最近の日常」とつづり、料理の写真などを投稿。「さんまを蒸すレシピが簡単＆おいしすぎた！」と料理家の長谷川あかり氏のレシピを参考に作ったという旬のさんまを使った料理のほか、ご飯や味噌汁などが並ぶ食卓を公開した。

◆井上咲楽の手料理に反響


この投稿に、ファンからは「オシャレなメニュー」「健康的で食べてみたい」「料理上手」「お店みたい」「美味しそう」「素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

