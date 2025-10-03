本田真凜、妹・望結と顔寄せ合い密着「似てる」「最強の2ショット」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が2日、自身のInstagramを更新。妹で女優の本田望結との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】本田真凜＆望結、そっくり姉妹ショット
真凜は「いもうと！」とコメントを添え、望結と顔を寄せ合った2ショット写真を公開。お互いにピースサインをして笑顔を見せる仲睦まじい様子が収められている。ストーリーズでは、同投稿を引用し「この歳になってもお下がりを喜んで着てくれる妹」と望結を紹介している。
この投稿に、ファンからは「何かがやっぱり似てる」「最強の2ショット」「可愛すぎる」「美人姉妹」「微笑ましい」「お下がり着てるのほっこり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田真凜＆望結、そっくり姉妹ショット
◆本田真凜、妹・望結と顔寄せ合い密着
真凜は「いもうと！」とコメントを添え、望結と顔を寄せ合った2ショット写真を公開。お互いにピースサインをして笑顔を見せる仲睦まじい様子が収められている。ストーリーズでは、同投稿を引用し「この歳になってもお下がりを喜んで着てくれる妹」と望結を紹介している。
◆本田真凜＆望結、姉妹ショットに反響
この投稿に、ファンからは「何かがやっぱり似てる」「最強の2ショット」「可愛すぎる」「美人姉妹」「微笑ましい」「お下がり着てるのほっこり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】