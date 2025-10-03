板野友美、ミニスカ×ハイソックスで美脚見せ「スタイル抜群」「カジュアルコーデも似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの板野友美が3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにハイソックスを合わせた私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】板野友美、美脚際立つミニスカ姿
板野は「少年ちゃん私服」とつづり、私服姿の写真を公開。黒のTシャツに白いミニスカート、ハイソックスとスニーカーを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「カジュアルコーデも似合う」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「ファッションが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
