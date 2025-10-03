NMIXX、新曲『SPINNIN’ON IT』フルビデオ公開！“愛の両面性”を描くドラマチックな演出に注目

ガールズグループNMIXXが、新アルバム収録曲『SPINNIN’ON IT』のフル映像を公開した。

NMIXXは10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースする。所属事務所JYPエンターテインメントは、2日に『SPINNIN’ON IT』のビデオティザーを公開したのに続き、3日午前0時にビデオ本編と写真を公開し、カムバックへの期待をさらに高めた。

洗練された映像美が際立つビデオでは、愛しているのに憎らしい感情が入り混じる深い葛藤をドラマチックに表現した。繰り返される衝突の末にケーキを投げ合って争う姿は、混乱の中でも手放せず一緒にいる関係を描いた歌詞と重なり、没入感を与えている。

（画像＝JYPエンターテインメント）

公開された写真は、ビデオに登場するオブジェとメンバーのポートレートを組み合わせたユニークな構成で、モノトーンのスタイリングやフォトジェニックなポーズによってトレンディなビジュアルを完成させた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

エネルギッシュで繊細な6人のボーカルが光る『SPINNIN’ON IT』は、キャッチーなベースリフと激しいドラムサウンド、R&Bスタイルのボーカルフレージングが印象的な一曲になっている。

NMIXXがデビュー以来初めてリリースするフルアルバムには、タイトル曲『Blue Valentine』をはじめ、ヘウォンとリリーが作詞に参加した『PODIUM』『Crush On You』『Reality Hurts』、ファンから音源化が待望されていた『O.O part1（Baila）』『O.O Part 2（Superhero）』など全12曲が収録されている。ほかにも『SPINNIN' ON IT』『Phoenix』『RICO』『Game Face』『ADORE U』『Shape of Love』といった多彩なトラックが揃っている。

なお、NMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は10月13日午後6時より、各種音楽配信サイトで配信開始される。

（記事提供＝OSEN）