花柄ニットで際立つキュートさ！BTS・JIMINがパリ・ファッションウィークを終えて無事帰国【PHOTO】

BTS・JIMINがキュートなスタイルで帰国した。

【画像】JIMINの“美人”元カノ

JIMINは10月3日、フランス・パリでの「パリ・ファッションウィーク」を終え、仁川（インチョン）国際空港に到着。入国場に姿を見せた。

この日のJIMINは、花柄のニットで可愛らしさを演出しつつ、ニットキャップやアイウェア、パンツをダークトーンのシンプルなアイテムでまとめ、クールさも漂わせていた。肩にかけているバッグは、自身がアンバサダーを務める「Dior」のものだ。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。