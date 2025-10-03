手になじむやさしいフォルム 飽きのこないシンプルなデザイン【東洋佐々木ガラス】のグラスがAmazonに登場中‼
美しさも、耐久性も。こだわりが詰まったずっと使いたくなる【東洋佐々木ガラス】のグラスがAmazonに登場!
東洋佐々木ガラスのグラスは美しい透明度を保ちながら、業務用にも対応する高い耐久性を備えた一品。独自の「HS（ハードストロング）」加工により、衝撃に強く、長く使える設計となっている。
安全性を重視した設計思想のもと、業務用食器洗浄機にも全点対応。家庭用の食洗機にも使用できるため、日々の手入れも簡単。
手になじむやさしいフォルムは、使うたびに心地よさを感じさせ、飽きのこないシンプルなデザインが、どんな食卓にも自然に溶け込む。
技術と美しさが融合した、実用性に優れたグラスだ。
