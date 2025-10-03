¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡ÖÂè63²ó Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤Î½ÐÅ¸¾ðÊó¤ò¸ø³«¡Ö¥Û¥ó¥À ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×Å¸¼¨¤ä¥³¥È¥Ö¥¥ä¥¥Ã¥È»îÍ·²ñ¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô½ÐÅ¹¤¬·èÄê
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢10·î18Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè63²óÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ÎÆ±¼Ò¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¦¤³¤á¤³»á»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö150cm Cutieroid FA¥¬ー¥ë ¹ìÍë¡×Å¸¼¨¤ä¥³¥È¥Ö¥¥ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë»îÍ·²ñ¡¢¡Ö¤ªÊõÈ¯·¡¡ª¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¡×¡¢¥Öー¥¹ÆâÇÛÉÛÊª¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀè¶î¤±10·î13Æü18»þ¤è¤ê¡Ö¥Û¥Óー¥·¥çーÄ¾Á°¡ª¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡ßÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨
¡ÖBUSTER DOLL ¥Ê¥¤¥È Alice with Honda AB12 ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶ÈÍÍ¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡Ö¥Û¥ó¥À ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×¤Î¼Â¼Ö¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¦¤³¤á¤³»á »£±Æ²ñ
¡¦Æü»þ10·î18Æü13»þ～/ 14»þ30Ê¬～/ 16»þ～
¢¨³Æ²ó15Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½ôÃí°Õ
¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äーÍÍ¤Ø¤Î´í¸±¹Ô°Ù¡¦ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ËÃ¼¤ÊÀÜ¼Ì¤ä¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ»þ¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±Ç¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Úー¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»°µÓ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉÎà¤ä¥ì¥ÕÈÄÅù¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÎà¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö150cm Cutieroid FA¥¬ー¥ë ¹ìÍë¡×Å¸¼¨
¡¡HatsuMuv¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤è¤êÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡¢10:1¥¹¥±ー¥ë¡¿150cmµé¤Î"Æ°¤¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¹ìÍë"¤¬¥³¥È¥Ö¥¥ä¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë»îÍ·²ñ
¡¡¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢ ¥¼¥Î¥¢¥ë¥Þ¥·¥êー¥º¡×¡¢¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢¡×¡¢¡ÖÌµ¸Âî°íð¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡×¡¢¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤Ê¤É»îÍ·²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¥Æ¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄ¾ÀÜ¿¨¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Öー¥¹ÆâÇÛÉÛÊª
FA¥¬ー¥ëÈ¯Çä10¼þÇ¯µÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×È¯Çä10¼þÇ¯µÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÌÊËÀ¤òÇÛÉÛ¡£10¼þÇ¯¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿Âæ»æ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2025Ç¯5·î¤ÎÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
M.S.G¥«¥¿¥í¥°
¡¡M.S.G¥·¥êー¥º¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ·²¤ò°ìµó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥«¥¿¥í¥°¡£
¢¨Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹µÚ¤Ó¥³¥È¥Ö¥¥äÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤âÇÛÉÛ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯£µ·î¤ÎÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÊõÈ¯·¡¡ª¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô
¡¡²ñ¾ìÆâ¡Ö¤ªÊõÈ¯·¡¡ª¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¡×¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥é¥ó¥ÊーµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò1ÂÞ1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¤ÎÊªÈÎ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¤Ç¤Î¥é¥ó¥ÊーµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤ÎÊªÈÎ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ä¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢1,000±ß»¥¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥àー¥º¤Ê¥ì¥¸¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2ÂÞ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºß¸Ë¤Ï10·î18Æü¡¦19Æü¤Î2Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯ÉÊ¤Ï¥³¥È¥Ö¥¥ä¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¾ìÆâ¡Ö¤ªÊõÈ¯·¡¡ª¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¡×¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Óー¥·¥çーÄ¾Á°¡ª¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡ßÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§10·î13Æü18»þ～
¡¦½Ð±é¡§µµ»³Ä¾¹¬»á(¥³¥È¥Ö¥¥ä)
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¸Âî°íð¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡×¡¢¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤Î¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£À¸ÇÛ¿®Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Ï¥Û¥Óー¥·¥çー²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥Û¥Óー¥·¥çーÄ¾Á°¡ª ¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡ßÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à À¸ÇÛ¿®¡Û
¡Ú#Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û- ¥³¥È¥Ö¥¥äÀëÅÁ (@kotobukiyas) October 3, 2025
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¢10·î19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè63²ó Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¥³¥È¥Ö¥¥ä¥Öー¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡ª
¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¡×¤ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î»îÍ·²ñ¤â³«ºÅ¡ª
¢¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªhttps://t.co/Pnr9QddrpS#¥³¥È¥Ö¥¥äHS
(C) KOTOBUKIYA