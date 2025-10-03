猫脚とローズ柄の上品なデザインでメイクタイムを優雅に。【萩原】のドレッサーがAmazonに登場中‼
女子憧れの三面鏡を日常に。エレガントな【萩原】の姫系ドレッサーがAmazonに登場!
萩原のドレッサーは、シンプルなシルエットの中に優雅な曲線を取り入れた三面鏡ドレッサー。左右のバランスを同時に確認できる三面鏡は、メイクやヘアセットをワンランク上の仕上がりへと導く。女の子の憧れを、日常の空間に手軽に取り入れられる一台である。
ドレッサーとスツールは猫脚で統一され、空間にエレガントな統一感をもたらす。スツールの座面にはうっすらとローズ柄が施され、クリーム色の柔らかな印象が上品さを引き立てる。クッションは湿ったタオルで軽くこすることで汚れが目立たなくなり、日々のお手入れも簡単。
収納は引き出し小・引き出し大の2種類を備え、コットンやアクセサリーからティッシュ箱、ヘアアイロンまで多様なアイテムをすっきりと収められる。天板は幅75×奥行37センチと余裕のあるサイズで、コスメを広げても窮屈さを感じさせない。ミラー下とミラー横にも小物置きスペースを設け、使い勝手にも配慮されている。
エレガントなデザインと豊富な収納力を兼ね備えた、姫系インテリアにぴったりの三面鏡ドレッサー。
