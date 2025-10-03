ムーミンの家、多機能すぎでしょ。

防災グッズはどれを見ても、非常時に引っ張り出すことを前提に作られている印象です。中にはA4ファイルと一緒にしまえるよう、収納を意識したタイプもアレコレあるくらい。

備蓄用電池は小さいので、箱にまとめて引き出しの奥に眠ってしまいますよね。

電池の備蓄はムーミン屋敷に集約

ハシートップインの「バッテリーストッカー（ムーミンやしき）」は、青い円筒形に赤いトンガリ屋根が目立つムーミン屋敷を備蓄用電池のステーションにしたガジェット。これならインテリアとして室内に出しっぱなしにしてもOKです。

フロアごとに役割りがある

基礎部分は単3電池が12本も入り、上の階は単4電池が21本もしまえるストッカー。

その上は単3電池×4本を装填すると簡易的なモバイルバッテリーで、最上階はLEDの光り方で電池残量が分かるチェッカー。さらにカバーを被せると単3と単4の組み合わせで使えるLEDライトになっているんです。

赤い屋根に機能がないのがもったいない気がしますが、常に飾られていれば「電池どこだっけ？」とガサゴソ探さずすぐ手が届きます。

デバイス事態が多機能でよさげですが、ムーミン一家、実は防災意識が高くてビックリですよね。

意外と家になじむ

わが家では一時期、お土産のムーミン屋敷型のポップコーンバケットが飾られていたことがあります。テレビの横にあるのが日常だったので、このバッテリーストッカーが置かれていても違和感ゼロです。

