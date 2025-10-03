多摩川の人気者だった黄金色のナマズ・たまずんが今年２月に死に、剥製（はくせい）となって二ヶ領せせらぎ館（川崎市多摩区）の一角に飾られている。

関係者は多摩川の環境学習や水辺の活動のシンボルとして「これからも活躍してほしい」と願う。

たまずんは２０２０年６月に川崎市高津区の多摩川で捕獲され、同館に寄贈された。愛称は公募で決まり、２１年には「カワスイ 川崎水族館」の特別企画展「黄金さかな博」で主役級として展示された。多摩区から特別住民票を交付された人気者は２月１３日、二ヶ領せせらぎ館の水槽で死んでいるのが見つかった。体長約６５センチ、推定年齢１０歳のおばあさん。明治大農学部の協力で剥製となり、５月にはお別れ会が開かれた。

水辺の自然体験や環境保全活動などの拠点となっている同館では、飼育費に充てていた「たまずん募金」を今後も続けていく方針で、特製缶バッジなどの返礼品を用意している。寄付金は、館内計１１基の水槽で飼育する多摩川の魚たちの餌代に役立てるという。主を失った横幅約１・５メートルの大型水槽では今、アユの群れが泳いでいる。

同館は、たまずんが元気だった時の姿をはじめ、「川崎の歌姫」として知られる歌手の桜井純恵さんが歌う「たまずんのうた」に合わせた踊り方の動画を用意。子供たちが来館した時などに上映している。

同館を運営するＮＰＯ法人・多摩川エコミュージアムは１８日に「登戸の渡しまつり」を予定しており、水辺の周遊に使うミニボート２隻を準備中。船名は「たまずん１号・２号」だ。同法人の代表理事・金澤須美男さん（７１）と副代表理事・多藝義明さん（７３）は「私たちの活動のシンボルとして、今後もたまずんの力を借りたい」と口をそろえる。