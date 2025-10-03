ヒルトン東京の豪華クリスマス♡煌めくスイーツ&ビュッフェ体験

ヒルトン東京「マーブルラウンジ」では、2024年11月14日から12月26日まで『King & Queenのクリスマス』をテーマにした特別ビュッフェを開催。20種類以上の華やかなスイーツに加え、ハーブローストチキンや冬野菜を使った料理など8種類のセイヴォリーを堪能できます。煌めくクリスマスデコレーションとともに、女王陛下のような優雅なひとときをお楽しみください。

ヒルトン東京で楽しむ華やかスイーツ

女王陛下の宝石箱

クリスマスの朝のクグロフ

マジェスティック・ホワイト

ビュッフェ台には「女王陛下の宝石箱」ショートケーキや、ドライ無花果と胡桃の「クリスマスの朝のクグロフ」、林檎と紅茶クリームが香る「マジェスティック・ホワイト」など豪華なスイーツが勢ぞろい。

ロイヤル・オーナメント

ロイヤルツリートップの星

さらに「ロイヤル・オーナメント」や「ロイヤルツリートップの星」など、果実やスパイスを使ったフェスティブなケーキも登場。20種類以上のデザートがクリスマスの気分を盛り上げます♡

グラススイーツやライブステーションも

クリスマスファシネーター

リトル・リトルツリー

プリンセス・ジュレ・ド・ノエル

小さめサイズの「クリスマスファシネーター」や「リトル・リトルツリー」、爽やかな「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」などのグラススイーツも豊富。

さらにチョコレートファウンテンやアイスにモンブランクリームを絞るライブステーションも！ホットワイン・ロワイヤルで温まりながら、大切な人と甘い時間を過ごせます♪

セイヴォリーも充実のラインアップ

ビュッフェには「ハーブローストチキン レモンバター」や「ベイクドフィッシュ 地中海風トマトオリーブソース」、彩り豊かな「ロゼハムのサラダ」など8種類の食事メニューも用意。

冬野菜を使ったペンネや蕪のブランマンジェも並び、遅めのランチとしても楽しめる充実ぶり。紅茶ブランド・ロンネフェルト社の紅茶を含む全19種類のドリンクとともに優雅な午後を過ごせます。

豪華なビュッフェで特別なクリスマスを

「マーブルラウンジ」には全長6mのジャンボツリーが登場し、きらびやかな空間に包まれます。

『King & Queenのクリスマス』スイーツビュッフェは、スイーツ20種類以上とセイヴォリー8種類、さらに紅茶やホットワインも楽しめる贅沢な内容。

料金は平日5,700円、土日祝および12/20～25は6,200円（税込・サービス料込）。大切な人と一緒に、王様や女王陛下気分で過ごすロマンティックなクリスマスをぜひ体験してみてください。