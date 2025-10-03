ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡Ö²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¼¡Àï¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡Î¨¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º
¡þMLB ¥«¥Ö¥¹3-1¥Ñ¥É¥ì¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥«¥Ö¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡¢2²ó¤ËÎëÌÚÁª¼ê¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤«¤é¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤òÅê¼ê¿Ø¤¬¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï1Æü¤ÎMLB¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Àï¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÑÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£¼¡Àï¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±ÃÏ¶è¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¤Ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼º¤¦¤â¤Î¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¹¶·âÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤«¤é¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î3ÀïÀè¾¡¤ÎÀï¤¤¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç97¾¡65ÇÔ¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï7¾¡6ÇÔ¤Ç¥«¥Ö¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£