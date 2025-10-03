「よめめん撮影かな？」はじめしゃちょー、旅行先で“イケメンすぎる”姿を披露「もう神々しいまである」
YouTuberのはじめしゃちょーさんは10月2日、自身のInstagramを更新。宮古島でのプライベート写真を公開し、ファンからの注目を集めました。
【写真】はじめしゃちょーのモデル顔負けフォト
コメント欄には「モデルみたい」「どれもかっこよくてえもすぎです」「よめめんが撮ったお写真かな？」「もう神々しいまであるw撮影した人も神過ぎる」「よめめん撮影かな？表情が優しい」「はじめしゃちょーさん幸せそうで嬉しいです」「イケメンすぎる…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】はじめしゃちょーのモデル顔負けフォト
透き通った海と空をバックにはじめしゃちょーさんは「宮古島！！！」とつづり、5枚の写真を公開しました。1枚目には、美しい海と空を背景に爽やかな笑顔を見せる姿が収められています。白いレースシャツにプラダのショルダーバッグを合わせたスタイルが印象的です。5枚目は逆光を巧みに生かした雰囲気ある1枚となっており、撮影者のセンスが光ります。
Xでも宮古島を楽しむ姿を公開はじめしゃちょーさんはX（旧Twitter）にも宮古島での写真を投稿しました。「東洋一の白い砂浜」といわれる与那覇前浜ビーチや、地元で親しまれるパイナガマビーチ、アイスクリームをテーマにしたフォトスポット「ICE STAND 385」などを訪れた様子が収められており、旅行を満喫している様子が伝わってきます。
(文:勝野 里砂)