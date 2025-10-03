２日に行われた全体練習前に小久保監督（左）と握手を交わすオスナ

　ソフトバンクは3日、東浜巨投手（35）、ロベルト・オスナ投手（30）、笹川吉康外野手（23）を出場選手登録した。

　代わって大津亮介投手（26）の出場選手登録を抹消した。