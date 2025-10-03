ニューストップ > スポーツニュース > ソフトバンク、オスナを約3カ月ぶり＆東浜巨を約2カ月ぶりに出場選手… ソフトバンク、オスナを約3カ月ぶり＆東浜巨を約2カ月ぶりに出場選手登録 ウエスタン2冠の笹川吉康も登録 ソフトバンク、オスナを約3カ月ぶり＆東浜巨を約2カ月ぶりに出場選手登録 ウエスタン2冠の笹川吉康も登録 2025年10月3日 16時13分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ソフトバンクは3日、東浜巨投手（35）、ロベルト・オスナ投手（30）、笹川吉康外野手（23）を出場選手登録した。 代わって大津亮介投手（26）の出場選手登録を抹消した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「バックアップなので」 ソフトバンク小久保監督、1軍合流の東浜巨について説明 CS先発陣は2桁カルテット＆大津亮介が有力 「トラジェクトがあるので」 ソフトバンク小久保監督、CSまでの調整期間に最新鋭機器を活用 主力野手のフェニックス・リーグ参加予定は山川穂高のみ 「前に入ると厚みが増す」 ソフトバンク小久保監督、3日に1軍復帰登板のオスナの起用法を説明 樹木トリオの「前」を想定