¡¡²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é(40)¤¬³¤¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ÔÆ°¤òà¼Õºáá¤·¤¿Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖDROP FESTIVAL @karatsu_dropfes¡×¤È½ñ¤¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKaratsu Drop Festival 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥á¥¤¥¯¤È°áÁõ¤ò¡Ö¥¥é¥¥é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤¨¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡ËÉþ¤Î¤Þ¤Þ³¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¡£¤æ¤ë¤·¤Æ¡£¶õ¤È³¤¤¬»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡£¾Ð ¤¤Ã¤È¡×
¡¡Åº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¥º¥Ö¥º¥Ö¤È³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¡¼·ë¹½¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬ÌÚÂ¼¥«¥Ã¥±¥§¡¼¡×¡ÖÇËÅ·¹Ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ë¥«¤Î±´¤¬Ä°¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡¢¤Ç²¡¤·ÄÌ¤·¤ÆµÈ¡Ä(¡¦Ø¡®)ŽÁŽ¶ŽÞŽ³Ž¶¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¾ï¤Ë¥«¥Ð¥ó¤Ë¿åÃåÆþ¤ì¤È¤«¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£