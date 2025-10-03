¡Ö¤¨¤¨¤¨!?!?¡×À¼ÊÑ¤ï¤êÃæ³ØÀ¸Ìò¤ÇºòÇ¯ÏÃÂê¡ª¿Íµ¤ÇÐÍ¥àµÞÀ®Ä¹á¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÁá¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¡¢¼ê¿Ì¤¨¤ë¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â10Âå¤Ë¤Ï¡ÄÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿18ºÐÇÐÍ¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£àµÞÀ®Ä¹á´¶¤¸¤ë1Ëç¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö10·î¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤é¡¼¤á¤ó¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°û¿©Å¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ïã·Æ£½á¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ã·Æ£¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼!?!?¤³¤Î½á¤¯¤ó¡¢¤ª¤È¤Ê¤Ã¤Ý!!!¡×¡Ö¹õÃå¤ë¤È¡Å¿§µ¤¤¢¤ë¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤È¤Æ¤â10Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä!!¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨?¤¢¤«¤ó¡¢¼ê¿Ì¤¨¤ë¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³!¡×¤ËÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¤ÇÇº¤àÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î²¬Áï¼ÂÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£