「これで勝ったな」横浜FC“女神”がお腹チラ見せコーデで「福岡上陸！」。アウェーゲームで前乗り「は、早い」「凄すぎる」の声
人気アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーで、横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが、10月３日に公式Xを更新。「福岡上陸！」を報告した。
爽やかなブルーのニットにブラウンのミニスカートを合わせ、“お腹チラ見せ”コーデで、博多駅前に立つセルフィーをアップロード。この投稿には以下のような声があがった。
「われらが女神もにかさま！」
「福岡に女神降臨」
「福岡まで！凄すぎる」
「は、早い」
「おお！これで勝ったな」
「勝利の女神のアウェイ遠征は早い」
「ファッションスタイルがオシャレで素敵!!」
「ナイスおへそー」
横浜FCは４日にJ１第33節でアビスパ福岡と敵地で相まみえる。三田さんは前乗りで、恒例の対戦相手の名産を“食べて飲んで勝つ”シリーズにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スタジアムを華やかに彩った横浜FCスタジアムMCの「三田萌日香」を特集！
