RADWIMPS、メジャーデビュー20周年特番をNHKで10・11放送 「有心論」「前前前世」「賜物」など披露
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念した特別番組『RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL』が、11日午後11時よりNHK総合およびBSP4Kで放送されることが決定した。
【番組カット】アグレッシブにベースを弾く武田祐介ほか、アツいライブ写真多数
RADWIMPSは今年11月にメジャーデビュー20周年を迎える。ジャンルにとらわれない音楽性と、恋愛から死生観までを哲学的かつ情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い支持を得てきた。
番組では、NHKのスタジオに約500人のファンを招き、特別ライブを披露。デビュー初期の代表曲「有心論」や、映画『君の名は。』の主題歌として大ヒットした「前前前世」、連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」など、これまでの20年間を彩ってきた楽曲の数々が演奏される。ライブハウスさながらの熱気の中で、RADWIMPSの歩みを音楽で振り返る構成となっている。
■放送予定
10月11日（土）後11：00〜後11：45＜NHK総合・BSP4K＞
※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信あり
