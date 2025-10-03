蜷川実花 （C）ORICON NewS inc.

　カメラマンで映画監督の蜷川実花氏が3日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の木村拓哉と俳優の沢尻エリカとの撮影を振り返った。

　蜷川氏は「『Mgirl』最新号が10月24日に発売されます」と告知し「表紙は木村拓哉さん　何度も撮らせてもらってますが、いつも良い意味で緊張する」と回顧。

　続けて「木村さん本当圧倒的なので、いいのが取れてなかったら私のせいでしかなくてw　絶対良いものに　前回とよりも良いものにっていう思いで気合い入るので今回も良いのが撮れたとおもいます」と手応えをにじませた。

　沢尻との撮影については「久しぶりのエリカは相変わらず可愛いおもしろいで　ほんと最高。大人なエリカを撮れたと思うのでみてほしい」と撮影にも満足げに振り返り「今回もかなり濃口な一冊になっているので、楽しみにしていてください」とメッセージしている。