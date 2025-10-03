歌手のさだまさしさんが自身のインスタグラムで、ラーメンを堪能している様子を投稿しています。

【 さだまさし 】盟友・吉田政美さんとラーメン堪能 ツアーコンサート開催日は「定休日」でリベンジ

さださんは「三代目月見軒本店」とテキストして、さださんと、かつて「グレープ」というデュオを組んでいて現在ではさださんの楽曲を管理する「株式会社まさし」の社長を務めている吉田政美さんが共にラーメンを楽しんでいる写真を投稿しました。







ふたりのラーメン丼のそばにはチャーハンも置かれていて、さださんは「チャーハンも抜群」とテキスト。そして「僕は塩ラーメン」「まちゃみは味噌バター」と、それぞれのラーメンを嬉しそうに紹介しています。

さださんはこの2日前にも店頭での写真を投稿。そのときには「本日定休日」とテキストしていて、シャッターが降りたお店の前で悔しがる様子を投稿していました。







さださんは、先月30日にツアーコンサートを札幌で開催。この来店はその機に合わせたものと思われます。次回のツアーコンサートは今月10日に仙台で開催されます。

