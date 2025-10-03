元AKB48でタレントの高城亜樹さんが自身のインスタグラムを更新。所属を移籍したことを報告しました。



【写真を見る】【元AKB48・高城亜樹】ホリプロへの移籍を報告「人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです」



高城さんは、「10月1日より株式会社 ホリプロ に 所属いたしましたことを ご報告させていただきます。」と綴り、前事務所から移籍したことを報告。





10月3日に34歳の誕生日を迎えた高城さんは、「本日誕生日を迎え 人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです。」と投稿。



続けて、「私がこうして活動できるのも 応援してくださるファンの皆様 関係者の皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。」と、感謝の気持ちを綴っています。







そして「新しい環境で より一層精進して参りたいと思っています。これからも応援よろしくお願い致します。」と、今後の抱負を込めて、締めくくっています。





高城亜樹さんは、1991年10月3日生まれの34歳。2008年に行われたAKB第三研究生（6期生）に合格し、デビュー。2016年でAKB48での活動を終了。2019年にプロサッカー選手 高橋祐治氏（現清水エスパルス所属）と結婚しています。モデル・女優の高橋メアリージュンさん・高橋ユウさんは義姉、そして現在2児の母として子育てにも邁進しています。

【担当：芸能情報ステーション】