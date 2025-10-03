世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するＦａｎａｔｉｃｓ Ｉｎｃ．の日本法人ファナティクス・ジャパン合同会社は、ファンイベントとして「ホークスグッズ談義 Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」を１０月１０日、東京・神田の野球居酒屋「リリーズ 神田スタジアム」で開催する。ファナティクス・ジャパンは、２０１８年にソフトバンク・ホークスとオフィシャルパートナーシップ契約を締結し、１９年からＨＡＷＫＳ公式オンラインストアを運営している。

今回のイベントは、関東在住の２０歳以上のホークスファンを対象に招待する。ホークスのユニホームやグッズをまとい、歴代のプロ野球ユニホームやペナントが並んだ野球居酒屋ならではの雰囲気で、トークや交流を楽しんでもらう特別企画。九州在住のファンに比べて観戦機会が限られている関東在住のファンに、オンラインストアや現地で入手した歴代のグッズやユニホームを着用する場を提供するとともに、居酒屋ならではのリラックスした中で、グッズを通したファン交流やコミュニティーづくりの場となることを目指す。

当日は、１３年から６年間、ホークスで活躍した五十嵐亮太氏と、熱狂的なホークスファンとして知られるタレント・新谷あやか氏をゲストに迎えてトークショーを開催する。パ・リーグのクライマックスシリーズを目前に、ファンと一緒に５年ぶりの日本一に向けてホークスへの熱い思いを語り合ってもらう。

さらに、ファンが日頃感じているホークスグッズへの率直な意見やアイデアを自由に語り会う「アイデアミーティング」も行う。ファンの声から、来シーズンの新たな公式グッズが誕生するかもしれない。

また、過去１年（２４年１０月１日以降の購入が対象）にＨＡＷＫＳ公式オンラインストアで購入したグッズを持参の方には、両ゲストとの記念撮影やサインといった特典を用意している。

参加方法は、Ｘの福岡ソフトバンクホークス公式グッズアカウント（＠ｓｂｈａｗｋｓ＿ｇｏｏｄｓ）をフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿を１０月２日〜５日の午後１１時５９分の期間にリポストした方の中から、抽選で３０人を招待する。

▼参加応募

参加費 無料

応募期間 １０月２日〜５日

当選発表 １０月６日

応募条件 関東在住（東京都、神奈川、千葉、埼玉、茨城栃木、群馬）、２０歳以上

応募方法 〈１〉福岡ソフトバンクホークス公式グッズＸアカウント（ｈｔｔｐｓ：／／ｘ．ｃｏｍ／ｓｂｈａｗｋｓ＿ｇｏｏｄｓ）をフォロー〈２〉キャンペーン投稿をリポスト

注意事項 当選者の発表はＤＭでの連絡をもって代える。当選者に加えて１人までの同伴可能。

▼参加者特典〈１〉 イベント当日までにホークス公式オンラインストアにて購入したユニホームを持参した方には、ゲストからその場でユニホームに直筆サインがもらえる ※２０２４年１０月１日以降の購入が対象

〈２〉イベント当日までにホークス公式オンラインストアで購入したグッズを持参した方には、ゲストと記念撮影 ※２０２４年１０月１日以降の購入が対象

〈３〉イベント中、「リリーズ 神田スタジアム」でのフリードリンクとおつまみ付き

▼開催概要

日時 １０月１０日午後５時３０分〜８時（午後５時受付開始）

会場 リリーズ 神田スタジアム（東京都千代田区内神田３―２２―１０ 竹内ビル２階）

人数 ３０人

ゲスト 五十嵐亮太氏（ホークスＯＢ）、新谷あやか氏（タレント、インフルエンサー）

ＭＣ 福田太郎氏（スポーツアナウンサー）

スケジュール 午後５時 受付開始

同５時３０分 イベント開始（乾杯）

同５時３５分 トークショー

・日本一に向けたホークスの展望

・ゲストが語る現役時代のエピソード

・ファンの疑問に答えるＱ＆Ａコーナー

・来シーズンに向けたホークスグッズアイデア会議 など

同６時３０分

グッズミーティング

同７時 中締め

同７時４０分 サイン会、写真撮影会（参加条件を満たしている方が対象）

同８時 終了