欧州株　堅調に始まる、銀行や鉱業株が上げを主導
東京時間16:29現在
英ＦＴＳＥ100　 9458.73（+31.00　+0.33%）
独ＤＡＸ　　24455.53（+32.97　+0.13%）
仏ＣＡＣ40　 8083.40（+26.77　+0.33%）
スイスＳＭＩ　 12452.02（+24.84　+0.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46913.00（+107.00　+0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6784.50（+17.75　+0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25185.25（+75.25　+0.30%）