欧州株 堅調に始まる、銀行や鉱業株が上げを主導
東京時間16:29現在
英ＦＴＳＥ100 9458.73（+31.00 +0.33%）
独ＤＡＸ 24455.53（+32.97 +0.13%）
仏ＣＡＣ40 8083.40（+26.77 +0.33%）
スイスＳＭＩ 12452.02（+24.84 +0.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46913.00（+107.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6784.50（+17.75 +0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25185.25（+75.25 +0.30%）
