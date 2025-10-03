「私はこんなに綺麗に作れない」住吉美紀アナ、寝ている間に夫が作った“卵焼き”を絶賛「素敵な旦那さま」「愛されていますね」
元NHK所属でフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。夫が作ってくれたという“手料理”を紹介した。
【写真】「私はこんなに綺麗に作れない」住吉美紀アナが紹介した夫作の“卵焼き”
住吉アナは「昨日朝起きたら、農作業のために始発で岩手に帰った夫が、行く前に作っておいてくれた卵焼きが」とつづり、おいしそうな卵焼きの写真をアップ。「めっちゃ目が覚めている時間帯でも、私はこんなに綺麗に作れない。菜箸ひとつでコレちゃっちゃと作れちゃうんだから、器用だわ。そして美味しかった。ありがたい」と夫手作りの卵焼きを絶賛した。
この投稿にフォロワーからは「素敵な旦那さまですね 美味しそうな卵焼きですね」「愛されていますね」「素晴らしい！見習います！それを素直に喜べる住吉さん！最幸です！」「本当にお上手です」「愛がいっぱい」などの反響が寄せられている。
住吉アナは、2016年1月に岩手県出身の一般男性と結婚したことを自身のブログを通して報告している。
