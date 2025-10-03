古野電の８月中間期業績は計画上振れで着地 古野電の８月中間期業績は計画上振れで着地

古野電気<6814.T>がこの日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、売上高が従来予想の６４５億円から６８６億円（前年同期比９．２％増）へ、営業利益が６５億円から９３億円（同２７．４％増）へ、純利益が５０億円から１０１億円（同９９．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



舶用事業における販売が好調に推移しており、商船向けでは、中国における造船会社の高水準な手持ち工事量を背景に建造能力の拡大が進んだ結果、納期の全体的な前倒しが発生し販売が増加。また、プレジャーボート向けでは、今期に上市した戦略商品の販売が好調だったことに加え、４月に発表された米国関税政策の影響による前倒し需要が発生し、売上高・利益を押し上げたとしている。



出所：MINKABU PRESS