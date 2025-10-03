カネコ種苗の第１四半期営業利益は２．９倍、自社株買いも発表 カネコ種苗の第１四半期営業利益は２．９倍、自社株買いも発表

カネコ種苗<1376.T>がこの日の取引終了後、第１四半期（６～８月）連結決算を発表しており、売上高１５５億３８００万円（前年同期比４．８％増）、営業利益３億８７００万円（同２．９倍）、純利益３億１００万円（同２．８倍）と大幅増益で着地した。



農材事業で茎葉処理除草剤の販売が引き続き伸長したことや、温暖化により水稲の品質や収量に影響を及ぼす害虫が大量発生したことから殺虫剤の需要が増加し大幅増収となったこと、更に採算性が高い商品構成へのシフトが進んだことが牽引した。また、種苗事業で国産飼料に対する需要の高まりから飼料作物種子の販売が伸長したことや、タマネギ種子の国内販売が伸長したことも寄与した。



なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高６６５億円（前期比３．１％増）、営業利益１９億円（同２５．７％増）、純利益１５億円（同２５．０％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．７８％）、または３億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１０月６日から来年５月２２日までで、機動的な資本政策を遂行し株主の還元の充実を図るためとしている。



出所：MINKABU PRESS