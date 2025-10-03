キャンペーン：焦点工房、「Amazon プライム感謝祭」でTTArtisanの交換レンズなど最大20％OFFに
株式会社焦点工房は、10月4日（土）に始まる「Amazon プライム感謝祭」の先行セールに参加。そのまま10月7日（火）から10月10日（金）にかけて開催する本セールにも移行する。
TTArtisanや7Artisansの交換レンズをはじめ、マウントアダプターや各種カメラアクセサリーを対象に最大20%OFFで販売する。
割引率が最も高いのは「TTArtisan AF 56mm f/1.8」。APS-Cフォーマットに対応する交換レンズで、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用がある。通常2万9,360円のところ、20%OFFの2万3,488円となる。
セール期間先行セール：2025年10月04日（土）0時00分～ Amazon プライム感謝祭：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分
セール対象製品（例）
TTArtisan AF 56mm f/1.8（E/Z/Xマウント）
29,360円→23,488円（20％）
7Artisans 35mm F1.4 II APS-C
11,980円→10,183円（15％）
SHOTEN XTZ 電子マウントアダプター
35,460円→30,141円（15％）
cam-in カメラストラップ リング式 イタリアンレザー LCS-073シリーズ
3,000円→2,550円（15％）
TTArtisan AF 75mm f/2
38,640円→32,844円（15％）
七工匠 7artisans 35mm F1.4 III
31,820円→27,047円（15％）
SHOTEN マウントアダプター LM-LSL
13,730円→11,670円（15％）
K&F Concept レンズマウントアダプター KF-AAE.IV
7,630円→6,485円（15％）
TECHART LM-EA9 MarkII 電子マウントアダプター AF
57,280円→51,552円（10％）